Томас Тухель может возглавить «Баварию»

По данным издания, сейчас Тухель занимает пост главного тренера ПСЖ. Руководство «Баварии» намерено переманить 46-летнего специалиста после завершения этого сезона и подписать с ним долгосрочный контракт. По словам инсайдеров, мюнхенский клуб несколько раз выходил на связь с Тухелем, однако он пока не определился со своим решением.