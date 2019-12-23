Томас Тухель может возглавить «Баварию»
Во главе мюнхенской «Баварии» может встать бывший наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, сейчас Тухель занимает пост главного тренера ПСЖ. Руководство «Баварии» намерено переманить 46-летнего специалиста после завершения этого сезона и подписать с ним долгосрочный контракт. По словам инсайдеров, мюнхенский клуб несколько раз выходил на связь с Тухелем, однако он пока не определился со своим решением.