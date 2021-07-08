На днях стало известно, какую должность в столичном «Локомотиве» займет бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн. Об этом сообщили журналисты Sport24.

Мужчина займет должность технического директора клуба. Однако он не будет отвечать за трансферы и скаутинг, передала «Политика сегодня».

Цорна выбрали на эту должность, так как мужчина свободно владеет немецким и русским языками и разбирается в специфике российского спорта. Он планирует работать в содружестве с Ральфом Рангником. Не так давно немец занял пост руководителя по спорту и развитию «Локомотива». Клуб пока официально не объявил о подписании контракта с Цорном.