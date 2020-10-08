«Основных футболистов типа Артема Дзюбы во встрече со Швецией могут выпустить на тайм, чтобы они вспомнили игровые связи. Мы ведь так долго плевались от игры своей сборной, а сегодня она выглядит достойно», — обратил внимание специалист.

Он прокомментировал слухи о возможном возвращении в сборную вратаря Игоря Акинфеева. По его словам, если футболист решит вернуться, то его нужно обязательно брать, поскольку Акинфеев является голкипером хорошего уровня.

«Только сам Акинфеев может принять такое решение, соскучившись по команде. Но он же говорил, что столько времени, как сборной, не отдавал даже семье», — напомнил Ловчев.

Что касается молодых вратарей Александра Максименко и Матвея Сафонова, то Ловчев отметил, что их время скоро придет, возможно в следующем отборочном цикле.

«Но сейчас они решают другие важные задачи вместе с молодежкой», — добавил эксперт.