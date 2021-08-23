Большинство клубов РПЛ выступили за плавный переход к лимиту на легионеров по схеме «10+15». И только один футбольный клуб поддержал полную лимита. Об этом написал «РБ-Спорт».

В заявку команды на сезон можно будет включать десять футболистов из-за рубежа. Остальные 15 игроков должны иметь паспорт России.

Как выяснилось, за полную отмену лимита на легионеров выступил только один клуб. Кроме того, большинство клубов РПЛ выступили против проведения первенства по швейцарской системе, которая предполагает несколько стадий турнира.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в понедельник предложил отказаться от лимита на легионеров. СМИ ранее писали, что РФС предложил клубам Российской премьер-лиги изменить формат проведения чемпионатов страны. Реформа предполагала в том числе отмену лимита на иностранных футболистов — легионеров.