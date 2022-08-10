Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский рассказал об ожиданиях от предстоящей жеребьевки Лиги чемпионов. Он надеется, что в самом начале не будет встречи с командой «Бавария». Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на газету Bild.

Жеребьевка группового этапа соревнований состоится 25 августа.

«Мое пожелание перед жеребьевкой: пожалуйста, только не шарик с „Баварией“», — сказал футболист.

Также Левандовский поделился, что хотел бы доброжелательной встречи со стороны болельщиков «Баварии».