Спорт 13 апреля 2023, 16:03 Тольяттинская «Лада» стала новым участником КХЛ КХЛ включила команду «Лада» из Тольятти в состав участников лиги РИА «Новости»

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Новым участником Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стала команда «Лада» из Тольятти. Об этом сообщили на сайте КХЛ.

Решение в включении команды в состав лиги принял совет директоров. Тольяттинская «Лада» сыграет в КХЛ уже в сезоне-2023/24. Вместе с ними участие в турнире примут 22 команды, которые играли в предыдущем сезоне.

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«Лада» сообщала, что подала заявку на попадание в КХЛ. До этого тольяттинские хоккеисты выступали во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).

В прошлом году президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига передала «Ладе» дорожную карту и перечень требований для вступления в турнир в следующем сезоне.

Несколько дней назад стал известен первый финалист Кубка Гагарина. Им оказался клуб «Ак Барс», который одержал победу над «Авангардом» в матче Восточной конференции. Казанцы сыграют с московским ЦСКА.

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