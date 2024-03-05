05 марта 2024, 18:35
Токов заявил, что разочарован сообщением об отмене боя с Исмаиловым
Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов в беседе с RT прокомментировал отмену поединка с Магомедом Исмаиловым. По словам спортсмена, он был очень разочарован сообщением, так как серьезно готовился в бою.
«Сказать, что был разочарован, — ничего не сказать, ведь кэмп подходил к концу. Я прошел очень серьезную подготовку. Сложно подобрать слова, чтобы описать, насколько расстроен», — отметил Токов.
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При этом он добавил, что выступит с большим удовольствием на турнире 9 марта, если удастся найти замену Исмаилову.
Ранее СМИ писали, что Магомед Исмаилов отказался от выступления из-за травмы колена.
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