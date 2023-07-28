28 июля 2023, 19:29
TMW: форвард мексиканского «Лиона» Виктор Давила может подписать контракт с ЦСКА
Форвард мексиканского «Леона» Виктор Давила заплатил отступные своему клубу в размере пяти миллионов евро, чтобы перейти в ЦСКА. Об этом сообщило издание TMW со ссылкой на источник.
В случае подписания контракта с ЦСКА футболист получит эту сумму в качестве подъемных, написала «Свободная пресса».
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На какой срок Давила готовится заключить контракт с ЦСКА, не сообщается.
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