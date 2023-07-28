Спорт 28 июля 2023, 19:29 TMW: форвард мексиканского «Лиона» Виктор Давила может подписать контракт с ЦСКА

Читать 360tv в

Форвард мексиканского «Леона» Виктор Давила заплатил отступные своему клубу в размере пяти миллионов евро, чтобы перейти в ЦСКА. Об этом сообщило издание TMW со ссылкой на источник.

В случае подписания контракта с ЦСКА футболист получит эту сумму в качестве подъемных, написала «Свободная пресса».

Реклама

На какой срок Давила готовится заключить контракт с ЦСКА, не сообщается.