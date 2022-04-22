Тюкавин отметил яркое выступление «Алании» на Кубке России

Бомбардир московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал предстоящий матч с владикавказской «Аланией» в рамках полуфинала Кубка России. Футболиста процитировала «Политика Сегодня».

Уточняется, что вторую полуфинальную пару составили столичный «Спартак» и красноярский «Енисей». Ранее «Алании» удалось победить петербургский «Зенит» и выйти в следующий этап.

«Интересный жребий. „Алания“ ярко себя проявила в кубке. Хотелось бы, конечно же, пройти „Аланию“ и встретиться в финале со „Спартаком“», — признался Тюкавин.