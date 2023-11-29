Спорт 29 ноября 2023, 15:56 Тюкавин, Карпукас и Волков вошли в список претендентов на приз лучшему молодому игроку РПЛ Номинантами на премию «Первая пятерка» стали Тюкавин, Волков и Карпукас Pavel Kashaev/Global Look Press

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Защитник «Краснодара» Сергей Волков, нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас стали претендентами на премию лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги за 2023 год «Первая пятерка». Об этом сообщил сайт Детской футбольной лиги, которая является организатором премии.

В список вошли спортсмены не старше 21 года, которые сыграли не менее трети матчей своей команды в РПЛ. Премия лучшему молодому игроку станет 21-й по счету. Президент Детской футбольной лиги Мария Жаркова отметила, что с каждым годом появляется все больше молодых футболистов, которые играют в РПЛ на регулярной основе.

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«Для кого-то из претендентов, возможно, это пока аванс. Но мы надеемся, что это даст им дополнительную мотивацию», — добавила она.

Днем 29 ноября «Спартак» прилетел на матч на матч ¼ финала Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» не в полном составе. Часть спортсменов не смогла вылететь из-за простуды, сообщил RT.

Ранее «Зенит» обыграл «Сочи» и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Матч прошел 25 ноября в Санкт-Петербурге.