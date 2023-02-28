Спорт 28 февраля 2023, 00:24 «Тяжелый матч»: Горлов — о победе «Пари НН» над «Звездой» в Кубке России

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Наставник «Пари Нижний Новгород» Артем Горлов прокомментировал победу своих подопечных со счетом 2:0 над «Звездой» в розыгрыше Кубка России. Специалиста процитировал RT.

«Тяжелый кубковый матч», — заметил тренер.

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По его словам, перед командой стояла задача выйти в следующий ранд и это удалось сделать, потратив столько сил, сколько было необходимо. Он добавил, что за «Звезду» выступают талантливые и организованные футболисты.

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«Думаю, многие из них будут играть в РПЛ», — предположил Горлов.