Миранчук рассказал о тяжелой жизни в Италии

Российский полузащитник итальянского клуба «Аталанта» Алексей Миранчук, покинувший московский «Локомотив» в сентябре прошлого года, сообщил, что устает на тренировках в Италии гораздо сильнее, чем в России.

Он признался «Матч ТВ», что у него остаются силы только на восстановление.

«В России такого не ощущал, если честно», — добавил футболист.

Контракт Миранчука с итальянским клубом рассчитан на четыре года с возможным продлением на сезон. Трансфер стоит 14,5 миллиона евро.

По результатам пороса болельщиков «Атланты» в Twitter Алексей Миранчук стал лучшим футболистом января. Он набрал 84,2% голосов.