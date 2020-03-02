Тягачев: что это за Олимпиада без зрителей?

Тягачев заметил, что с его стороны будет необъективно говорить о том, проведут ли Олимпиаду или нет. Он напомнил, что решение о проведении соревнований будет принимать комиссия Международного олимпийского комитета и страна, которая примет Олимпиаду. Собеседник информагентства признался, что хотел бы, чтобы все прошло, поскольку спортсмены тратят много сил и энергии ради этих игр.

«Что это за Олимпиада без зрителей? Ну, по компьютеру давайте проведем Олимпиаду. Давайте еще без гимна России, без флага», — подытожил Тягачев.