Тягачев: что это за Олимпиада без зрителей?
Почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев обсудил с ИА НСН сообщение о том, что летняя Олимпиада-2020 в Японии может пройти без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
Тягачев заметил, что с его стороны будет необъективно говорить о том, проведут ли Олимпиаду или нет. Он напомнил, что решение о проведении соревнований будет принимать комиссия Международного олимпийского комитета и страна, которая примет Олимпиаду. Собеседник информагентства признался, что хотел бы, чтобы все прошло, поскольку спортсмены тратят много сил и энергии ради этих игр.
«Что это за Олимпиада без зрителей? Ну, по компьютеру давайте проведем Олимпиаду. Давайте еще без гимна России, без флага», — подытожил Тягачев.