Титов оценил перспективы Тедеско на посту тренера «Спартака»

«Новый Папа выбран». Фанаты «Спартака» встретили Тедеско шутками о заплаканных глазах и неизбежной седине Подробнее

Титов обратил внимание на слова коллег Александра Бородюка и Александра Мостового о том, «назначение немца — плевок в российский тренерский корпус».

Он напомнил, что Тедеско полтора года работал в «Шальке» и завалил второй сезон. Он заметил, что в некоторых тренерских назначениях просматриваются основания, а в случае с немецким специалистом их не так много.

«Мостовой смеялся: „Вообще не понимаю, как так можно“. Согласен. Хотя и дай бог чтобы у Тедеско получилось. Надо поднимать репутацию „Спартака“, особенно в еврокубках», — подчеркнул Титов.