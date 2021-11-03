facebook_pixel
    03 ноября 2021, 10:56

    «Тишина в раздевалке» Защитник «Зенита» Чистяков рассказал о реакции футболистов на проигрыш в Турине

    Футболист Чистяков: всем не до разговоров, все понимают, что мы проиграли

    Оксана Лавнюженко

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, как его товарищи по команде отреагировали на проигрыш в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в Турине. Питерская команда уступила хозяевам со счетом 2:4, написал сайт kp.ru.

    По словам футболиста, сейчас эту игру никто не обсуждает. Все ошибки будут разбираться после приезда в Петербург.

    «Сейчас у нас тишина в раздевалке. Всем не до разговоров, все понимают, что мы проиграли. У каждого мысли в своей голове. Приедем в Петербург, разберем ошибки и нос выше. Впереди важные игры — Лига чемпионов и чемпионат России. Этот матч стараемся забыть, движемся дальше», — добавил Чистяков.

    Предстоящая игра у «Зенита» намечена на 7 ноября с клубом «Урал» в Екатеринбурге, а следующая состоится 23 ноября в Швеции. Там питерцам предстоит сыграть против «Мальме».