«Тишина в раздевалке» Защитник «Зенита» Чистяков рассказал о реакции футболистов на проигрыш в Турине

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, как его товарищи по команде отреагировали на проигрыш в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в Турине. Питерская команда уступила хозяевам со счетом 2:4, написал сайт kp.ru.

По словам футболиста, сейчас эту игру никто не обсуждает. Все ошибки будут разбираться после приезда в Петербург.

«Сейчас у нас тишина в раздевалке. Всем не до разговоров, все понимают, что мы проиграли. У каждого мысли в своей голове. Приедем в Петербург, разберем ошибки и нос выше. Впереди важные игры — Лига чемпионов и чемпионат России. Этот матч стараемся забыть, движемся дальше», — добавил Чистяков.

Предстоящая игра у «Зенита» намечена на 7 ноября с клубом «Урал» в Екатеринбурге, а следующая состоится 23 ноября в Швеции. Там питерцам предстоит сыграть против «Мальме».