«Тинькофф» стал титульным спонсором РПЛ

По условиям договора, контракт будет действовать 10 туров до окончания текущего сезона, а также два ближайших сезона. В будущем этот срок могут продлить. Об этом рассказал глава РПЛ Сергей Прядкин. Он отметил, что переговоры были долгими и непростыми, однако РПЛ очень рада принять коллег в «футбольную семью». Он рассказал, что первый контакт между партнерами состоялся в 2019 году.

Для РПЛ это новое сотрудничество. У нас появляется надежный партнер и спонсор, который вкладывает средства в футбол. У чемпионата появляется новое название «Тинькофф — чемпионат России» или «Тинькофф — Российская премьер-лига». Убежден, что наше сотрудничество сделает серьезный шаг в развитии Сергей Прядкин.

Во время пресс-конференции стало известно, что РПЛ и Тинькофф создадут совместный сервис по реализации билетов и продаже подписки на телеканал «Матч Премьер» — он транслирует игры чемпионата страны по футболу.

Матчи в рамках Чемпионата России продолжатся после зимнего перерыва 28 февраля.