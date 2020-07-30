Тимур Валиев дебютирует в UFC

По словам Валиева, ему позвонил его менеджер и предложил бой в весовой категории 66 килограммов. По данным издания, спортсмен будет дебютировать в лиге на коротком уведомлении.

«Я же писал в Twitter, что готов выйти на замену даже в весовой категории 155 фунтов. А за свои слова надо отвечать», — заметил боец.