  • Тимченко вновь стал председателем совета директоров КХЛ

    06 сентября 2019, 19:42

    Алена Макаренко

    Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вновь единогласно переизбрал на должность председателя Геннадия Тимченко. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу организации.

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    Новый состав совета директоров выбран на очередном собрании участников ООО «КХЛ» в Москве. Должность председателя совета директоров КХЛ снова занял Геннадий Тимченко. Такое решение принято единогласно.

    Обязанности первого вице-президента поручили выполнять генеральному менеджеру АНО «Народная команда — хоккейный клуб „Спартак“» Алексею Жамнову. Кроме того, теперь в составе числится президент футбольного клуба «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт» Александр Медведев.

    Помимо этого на встрече утвердили годовой отчет общества за 2018 год и рассмотрели вопрос распределения чистой прибыли.