Тимченко вновь стал председателем совета директоров КХЛ
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вновь единогласно переизбрал на должность председателя Геннадия Тимченко. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу организации.
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Новый состав совета директоров выбран на очередном собрании участников ООО «КХЛ» в Москве. Должность председателя совета директоров КХЛ снова занял Геннадий Тимченко. Такое решение принято единогласно.
Обязанности первого вице-президента поручили выполнять генеральному менеджеру АНО «Народная команда — хоккейный клуб „Спартак“» Алексею Жамнову. Кроме того, теперь в составе числится президент футбольного клуба «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт» Александр Медведев.
Помимо этого на встрече утвердили годовой отчет общества за 2018 год и рассмотрели вопрос распределения чистой прибыли.