Тимченко вновь стал председателем совета директоров КХЛ

Главный трофей КХЛ спустили на 400 метров под землю Подробнее

Новый состав совета директоров выбран на очередном собрании участников ООО «КХЛ» в Москве. Должность председателя совета директоров КХЛ снова занял Геннадий Тимченко. Такое решение принято единогласно.

Обязанности первого вице-президента поручили выполнять генеральному менеджеру АНО «Народная команда — хоккейный клуб „Спартак“» Алексею Жамнову. Кроме того, теперь в составе числится президент футбольного клуба «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт» Александр Медведев.

Помимо этого на встрече утвердили годовой отчет общества за 2018 год и рассмотрели вопрос распределения чистой прибыли.