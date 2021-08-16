Тимановская впервые вышла на старт после бегства с Олимпиады в Токио

Белорусская бегунья Кристина Тимановская впервые после своего отъезда с Олимпийских игр в Токио вышла на беговую дорожку. Она выступила на Мемориале Вецлава Маняка в Польше, заняв третье место в забегах на 100 и 200 метров.

Соревнования прошли в Щецине. В протоколах Тимановская значилась как представительница Белоруссии, сообщило РИА «Новости».

На Олимпиаде Тимановская должна была выступить в забегах на дистанциях 100 и 200 метров. Однако ее неожиданно поставили в эстафете 4×400 метров, хотя легкоатлетка не готовилась к ней. Кроме того, с ней ничего предварительно даже не обсудили.

Тимановская была возмущена, а после отказа участвовать в этой эстафете пожаловалась, что ее пытаются насильно вывезти в Минск. В Олимпийском комитете Белоруссии заявили, что бегунью хотели отправить домой из-за эмоционально-психологического состояния.

Польша выдала Тимановской гуманитарную визу, после этого легкоатлетка сначала прилетела в Вену, а оттуда добралась до Варшавы. По словам девушки, сейчас она все равно опасается за свою безопасность. Оставлять спорт Тимановская не собирается и хочет так поддержать своих соотечественников.