Тимановская прокомментировала итоги своего выступления в Польше

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в разговоре с «Газетой.ru» оценила итоги своего первого выступления после скандала на Олимпиаде, которое состоялось в Польше. Спортсменка довольна результатом, несмотря на то, что не заняла первое место.

Тимановская пояснила, что провела три недели без тренировок — поэтому показала не лучший результат.

«Конечно, я хотела выиграть, но даже эти результаты после всего произошедшего считаю очень хорошими. 23,46 на 200-метровке без тренировок говорит о том, что на Олимпиаде у меня была прекрасная форма. Плохой финиш, из-за того что организм истощен, это потеря минимум 0,50, ведь на 150 метрах бежала впереди с преимуществом. И добеги до конца в том же темпе, я бы могла приблизиться к 23,0», — сказала спортсменка.

Он добавила, что планирует взять отдых, а после этого вернуться к привычной жизни и готовиться к новому сезону — но уже в Польше.

Первое выступление Тимановской после Олимпиады прошло на Мемориале Веслава Маняка в Щецине (Польша) на двух дистанциях — 100 и 200 метров. На обеих дистанциях спортсменка заняла третье место.