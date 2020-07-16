Тим Абромайтис покинул БК «Зенит»

Отмечается, что стороны пришли к общему соглашению и обоюдно расторгли контракт.

«Мы благодарим Тима за прекрасную игру и желаем удачи в дальнейшей карьере! Всегда отзывчивый и улыбающийся Тим — желанный гость на играх „Зенита“», — говорится на странице клуба.

В Единой лиге ВТБ Тим отыграл 11 матчей, набирал 7,6 очков, делал 3,3 подбора, отдавал 0,9 передачи. В Евролиге он сыграл 27 матчей, набрал 7,5 очков, 3,7 подбора и сделал одну передачу.