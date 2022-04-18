Тихонов указал на важнейшего игрока «Спартака»

Экс-хавбек столичного «Спартака» Андрей Тихонов выразил уверенность, что клуб должен продлить соглашение с полузащитником Зелимханом Бакаевым. Об этом сообщил «Матч ТВ».

«Это хороший креативный футболист. Сейчас он важнейший игрок команды», — цитирует Тихонова «Газета.ru».

Уточняется, что этим летом контракт Бакаева со спартаковцами истекает. В текущем сезоне он отыграл за команду 29 матчей. Футболист записал в свой актив один гол и отметился шестью результативными передачами.