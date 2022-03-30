Тихонов счел «политическим заказом» приостановку деятельности СБР в IBU

Бывший глава Союза биатлонистов России и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов обсудил с «Матч ТВ» решение Международного союза биатлонистов (IBU) о приостановке деятельности СБР.

Тихонов напомнил, что Россия давно отстранена от IBU, и до 2027 в стране не будет международных стартов.

«Это политический заказ, санкции Америки и безголовых стран — стран, которым не нравится наша спецоперация на Украине. Я же поддерживаю ее и президента Владимира Путина», — цитирует Тихонова ИА Nation News.

По его словам, сегодня заметно общее настроение в мире, отчего страдает российский спорт.

«В IBU вице-президент нулевой, будто его и нет, первый вице-президент чех — русофоб, плюс отмороженный норвежец», — добавил экс-глава СБР.