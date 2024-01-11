Спорт 11 января 2024, 15:32 Тихонов признался, что возвращение на пост главного тренера «Енисея» стало для него неожиданным

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Известный в прошлом российский футболист Андрей Тихонов признался, что возвращение к тренерской работе в клубе «Енисей» стало для него неожиданным. Об этом сообщил сайт «Чемпионат».

По словам наставника, все решилось буквально за несколько дней. Ему поступали и другие предложения, но Тихонов выбрал именно красноярский клуб.

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«Красноярск — особенный для меня город. У меня остались только хорошие впечатления о нем», — отметил он.

Как сообщил сайт «КП — Спорт», в сезоне 2016/2017 «Енисей» под руководством Андрея Тихонова завоевала бронзовые медали Первой Лиги.