Спорт 03 апреля 2023, 17:44 Тхэквондистов из России допустили до международных соревнований

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Решение о допуске российских и белорусских спортсменов к международным турнирам приняла всемирная федерация тхэквондо. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Отмечается, что в марте МОК рекомендовал допустить спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям без гимнов и национальных флагов.

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По решению федерации тхэквондо нейтральные спортсмены смогут принять участие в турнирах WT в индивидуальном порядке, начиная с чемпионата мира в Баку в текущем году.