The Guardian составило топ-100 лучших футболистов 2019 года

По данным издания, на второй позиции расположился голландский защитник Вирджил ванн Дейк, выступающий за «Ливерпуль». Тройку замкнул еще один игрок британского клуба — сенегалец Садио Мане. Примечательно, что на четвертом месте оказался бомбардир «Старой Синьоры» Криштину Роналду. В топ-100 не попал ни один российский футболист.