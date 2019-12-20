The Guardian составило топ-100 лучших футболистов 2019 года
По итогам уходящего года Лионель Месси возглавил сотню лучших футболистов планеты по версии британского издания The Guardian. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, на второй позиции расположился голландский защитник Вирджил ванн Дейк, выступающий за «Ливерпуль». Тройку замкнул еще один игрок британского клуба — сенегалец Садио Мане. Примечательно, что на четвертом месте оказался бомбардир «Старой Синьоры» Криштину Роналду. В топ-100 не попал ни один российский футболист.