Спорт 01 апреля 2024, 16:47 The Athletic: Леброн Джеймс в скором времени планирует завершить карьеру

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Баскетболист из «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в скором времени планирует завершить спортивную карьеру. В беседе с изданием The Athletic он признался, что не будет играть долго.

«Я не знаю, когда закрою эту дверь и завершу карьеру. Но у меня осталось не так уж много времени», — процитировал RT Джеймса.

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Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом лиги и самым ценным игроком НБА.