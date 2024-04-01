01 апреля 2024, 16:47
The Athletic: Леброн Джеймс в скором времени планирует завершить карьеру
Баскетболист из «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в скором времени планирует завершить спортивную карьеру. В беседе с изданием The Athletic он признался, что не будет играть долго.
«Я не знаю, когда закрою эту дверь и завершу карьеру. Но у меня осталось не так уж много времени», — процитировал RT Джеймса.
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Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом лиги и самым ценным игроком НБА.
Баскетбол
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