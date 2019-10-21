Тестовое катание на байдарках. На пруду в Балашихе провели мастер-класс для всех желающих
Собрать лодку — дело небыстрое. Но жителям Балашихи решили показать все виды байдарок. Здесь и устойчивые надувные, и быстрые каркасные. Всего пара часов подготовки — и за деревней Федурново целая выставка.
В итоге сегодня на берегу пруда выстроились шесть байдарок. Все собраны, надуты и готовы к спуску на воду. Пруд — это своего рода песочница для гребцов. Здесь нет течения, и ничто не сбивает с курса.
На пруд туристы приехали целыми семьями. Олег Меженин успел покатать всех желающих, не забыл про сына и дочь. Сам сплавляется уже семь лет. Теперь ждет, когда смогут присоединиться жена и дети.
«Очень хочу в первую очередь пойти сейчас в Подмосковье, ближе к Калужской области речка Жиздра, и мы хотим сплавиться до Оптиной пустыни, до впадения в реку Оку. Там, говорят, очень красиво, тепло и хорошие пляжики», — делится водный турист Олег Меженин.
Одной встречей туристы не ограничатся. Инструктор по водному туризму Борис Карабин уже обучает новую смену. В советское время он был членом Балашихинского клуба туристов. Планирует возродить организацию, следующим шагом зарегистрирует юрлицо.
«Я надеюсь, что это будет клуб для семей, для родителей с детьми, для всех желающих. В нашей стране невероятное количество очень интересных мест: и Алтай, и Сибирь, и та же Карелия, про которую все знают, и Дальний Восток», — говорит инструктор по водному туризму Борис Карабин.
Эта встреча стала не только аттракционом для жителей. После катания развели костер. Гости смогли познакомиться и пообщаться с опытными туристами.