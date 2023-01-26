Спорт 26 января 2023, 16:45 Тестирование карты болельщика намерены закончить к 10 февраля

Читать 360tv в

Первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров сообщил ТАСС, что к 10 февраля планируется завершить тестирование системы Fan ID на всех стадионах Российской премьер-лиги.

«Тестирование карты болельщика на стадионах РПЛ идет. <…> Но первые тесты показывают, что система работает, наша задача — к началу второго круга обеспечить полную работоспособность всех стадионов», — обратил внимание чиновник

Реклама

«Политика Сегодня» напомнила, что закон о карте болельщика вступил в силу летом прошлого года. На первом этапе систему удалось внедрить на пяти объектах. С нынешнего года она будет действовать на всех стадионах команд РПЛ.