Тест-пилотом Ferrari стал петербургский гонщик Роберт Шварцман

Гонщик из Санкт-Петербурга Роберт Шварцман отработает в качестве тест-пилота Ferrari сезон-2022 «Формулы-1». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В этом году Шварцман участвовал в трех тестовых сессиях «Формулы-1» за рулем Ferrari.

«Он продолжит поддерживать боевых пилотов, работая на новом симуляторе, созданном прошлым летом», — обозначили в пресс-службе итальянской команды.

Отмечается, что гонщик будет работать с двумя экспертами в этом направлении Давиде Ригоном и Антонио Фуоко.