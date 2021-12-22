Тест-пилотом Ferrari стал петербургский гонщик Роберт Шварцман
Гонщик из Санкт-Петербурга Роберт Шварцман отработает в качестве тест-пилота Ferrari сезон-2022 «Формулы-1». Об этом сообщил «Петербургский дневник».
В этом году Шварцман участвовал в трех тестовых сессиях «Формулы-1» за рулем Ferrari.
«Он продолжит поддерживать боевых пилотов, работая на новом симуляторе, созданном прошлым летом», — обозначили в пресс-службе итальянской команды.
Отмечается, что гонщик будет работать с двумя экспертами в этом направлении Давиде Ригоном и Антонио Фуоко.