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    22 декабря 2021, 22:15

    Тест-пилотом Ferrari стал петербургский гонщик Роберт Шварцман

    Артур Блянихов

    Гонщик из Санкт-Петербурга Роберт Шварцман отработает в качестве тест-пилота Ferrari сезон-2022 «Формулы-1». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

    В этом году Шварцман участвовал в трех тестовых сессиях «Формулы-1» за рулем Ferrari.

    «Он продолжит поддерживать боевых пилотов, работая на новом симуляторе, созданном прошлым летом», — обозначили в пресс-службе итальянской команды.

    Отмечается, что гонщик будет работать с двумя экспертами в этом направлении Давиде Ригоном и Антонио Фуоко.