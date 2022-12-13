Спорт 13 декабря 2022, 19:14 Территория Регионального центра олимпийской подготовки по хоккею в Челябинске станет парковой зоной

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Строительство офисов и вырубку деревьев запретят на территории Регионального центра олимпийской подготовки по хоккею в Челябинске. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт мэрии города.

Центр станет базой для тренировок спортивного резерва хоккейного клуба «Трактор». 22 декабря этого года пройдут судебные заседания, после которых земли объекта будут относиться к парковое зоне, а не к общественно-деловой, в которой они находятся сейчас.

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Сейчас центр готовится к открытию. Там будут тренироваться более 200 хоккеистов со всего региона, а также начнут проводить соревнования.

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