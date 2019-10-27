Терещенко не удержал лидерство
Экипажи Panis Barthez Competition заняли в Португалии 7-8 места
Португальская трасса — одна из самых молодых из числа тех, что принимают заезды европейской серии Ле-Ман. На строительство автодрома, на территории которого помимо гоночной трассы протяженностью 4692 метра находится шикарный пятизвездочный отель, трасса для картинга, технологический парк и спортивный комплекс, было потрачено четверть миллиарда долларов. И вовсе не удивительно, что возведенный в 2008-м году за рекордные сроки (всего семь месяцев) спортивный объект получил сертификат соответствия Международной мотоциклетной федерации (FIM) спустя всего два дня после сдачи в эксплуатацию. И благословения Международной автомобильной ассоциации (FIA) не пришлось ждать долго — трасса получила «добро» от высшей инстанции всего через два дня после «да» от FIM.
Всего две недели спустя после окончания строительства трасса приняла этап Superbike World Championship и попала в сферу интересов Ф1. В 2017-м году здесь прошел финал ELMS, перенесенный с трассы в Эшториле. Так что уютный португальский городок, несмотря на совсем юный возраст местной трассы, уже успел стать своим и для профессионалов, и для любителей мира моторов.
Не секрет, что многие команды и гонщики вынашивали честолюбивые планы перед квалификационными заездами. Не скрывал этого и португальский пилот United Autosports Филипе Альбукерке, который на своем ORECA 07-Гибсон (№ 22) уже становился первым на старте на прошлом этапе в бельгийском Спа. Повторить успех на глазах португальской публики было одной из задач на гоночный уикенд. И задачу эту выполнить удалось.
«Я очень рад быть первым в квалификации именно здесь в Португалии, на моей родине, — говорил Альбукерке перед воскресным стартом. — Было очень сложно, я не совсем доволен своим пилотированием. Тем более я видел время Бена Хэнли, которое было действительно впечатляющим.
Во второй сессии все прошло несколько быстрее. Это была потрясающая квалификационная сессия, в ходе которой мы смогли кое-что проверить и добились преимущества над ближайшим соперником в 0,1 секунды.
Надеюсь, на гонке будет много поклонников. Я, будучи гонщиком, привык находиться в центре внимания, но в родной Португалии внимание ко мне значительно выше. Очень рад, что мы смогли побывать в моем родном городе и показать наш автомобиль United Autosports. Посмотреть на это пришли многие люди. Они говорили мне, что я обязательно должен прийти к финишу первым. Надеюсь, что мы сможем победить и оправдать ожидания болельщиков», — отметил Альбукерке.
Но мечтам дона Филипе и его соотечественников не суждено было сбыться. Первым «финишную линию» пересек Oreca07 Gibson под номером 28, представляющий Idec Sport. И лишь вслед за ним на подиум въехал Альбукерке, непобеда которого на домашней трассе, может, и расстроила местную публику, но не стала главным событием.
Филипе в любом случае стал одним из главных героев вечера. Но удержать лидерство, завоеванное еще в квалификации, ему не удалось. Как не удалось удержаться в призах представителям Panis Barthez Competition. Константин Терещенко на каком-то отрезке возглавлял гонку, но, как и Альбукерке, задержаться на вершине горы до самого финиша у него не вышло. В итоге оба болида команды (23 и 24) финишировали, показав седьмой и восьмой результаты и довольно близкие цифры на лучшем круге.
LMP2
1.Idec Sport-28
2.United Autosports-22
3.Graff-39
4.United Autisports-32
5.Algarve Pro Racing-25
6.G-Drive Racing-26
7.Panis Barthez Competition-23
8.Panis Barthez Competition-24
9.DragonSpeed-21
10.BHK Motorsport-35
11.Algarve Pro Racing-31
12.High Class Racing-20
13.Idec Sport-27
14.Cool Racing-37