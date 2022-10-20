Терапевт Дулганова посоветовала Тарасовой поберечь себя | 360°

Спорт 20 октября 2022, 17:53 Терапевт Дулганова посоветовала Тарасовой поберечь себя

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Врач-терапевт Надежда Дулганова порекомендовала заслуженному тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой воздержаться от физических нагрузок и эмоциональных стрессов. Об этом сообщил Пятый канал.

«Однозначно следует поберечься. Но поскольку Татьяна Анатольевна — спортсмен и залуженный тренер, ей сложно не выкладываться на работе», — цитирует специалиста сайт kp.ru.

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По ее словам, Тарасовой следует воздержаться от нагрузок и стрессов, чтобы это не привело к обострению синдрома и не спровоцировало возникновение инсульта.

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