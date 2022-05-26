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    26 мая 2022, 17:05

    Теннисный турнир состоится в Приморье в честь Дня России

    Арина Бобкова

    В честь Дня России в Приморье состоится краевой теннисный турнир среди взрослых спортсменов-любителей «Кубок Славда». Мероприятие пройдет в поселке Горные Ключи в период с 10 по 13 июня 2022 года. Об этом сообщил «Золотой Рог».

    Организаторами соревнований выступила группа компаний «Славда» и федерация тенниса Приморского края. Кроме того, помощь в организации оказало министерство физической культуры и спорта Приморья.

    Роль судьи на соревнованиях займет Сергей Игнатов. Победителей наградят медалями, денежными и памятными призами.