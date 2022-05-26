Теннисный турнир состоится в Приморье в честь Дня России

В честь Дня России в Приморье состоится краевой теннисный турнир среди взрослых спортсменов-любителей «Кубок Славда». Мероприятие пройдет в поселке Горные Ключи в период с 10 по 13 июня 2022 года. Об этом сообщил «Золотой Рог».

Организаторами соревнований выступила группа компаний «Славда» и федерация тенниса Приморского края. Кроме того, помощь в организации оказало министерство физической культуры и спорта Приморья.

Роль судьи на соревнованиях займет Сергей Игнатов. Победителей наградят медалями, денежными и памятными призами.