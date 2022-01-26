Теннисный турнир Ladies Trophу пройдет в Петербурге с заполняемостью трибун на 50%

Теннисный турнир Ladies Trophy будет проведен в Санкт-Петербурге, но трибуны будут заполнены на 50%. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на вице-губернатора города Бориса Пиотровского.

В этом году заявочный лист соревнований включает шесть теннисисток из первой десятки мира. Например, вторая ракетка мира Арина Соболенко. Также ждут Каролину Плишкову, Марию Саккари, Анетт Контавейт, Паулу Бадоса и Онс Жабер.