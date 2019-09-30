Теннисные и шахматные столы установят в подмосковных парках. Они прослужат до 30 лет

В восьми парках Подмосковья установят шахматные и теннисные столы. Благодаря прочной конструкции оборудование для уличных занятий спортом прослужит до 30 лет.

В рамках программы «Чуткая власть» в 14 парках планировали установить теннисные и шахматные столы до 15 ноября.В шести парках они уже появились: парк «Елочки» (Домодедово); парк «Раздолье» (Одинцово), парк «Скитские пруды» (Сергиев Посад), Городской парк в Клину, Городской парк в Ивантеевке. Также сейчас идет монтаж конструкций в Богородском.

Оставшиеся восемь парков получат свое оборудование до 15 ноября. Среди них следующие парки:

Наро-Фоминск — Парк «Калининец»;

Ступино — Городской парк;

Солнечногорск — Городской парк;

Химки — парк Льва Толстого;

Химки — Парк «Эко берег»;

Шатура — Парк имени Гагарина;

Долгопрудный — Центральный парк;

Дубна — Городской парк;

Источник фото: телеканал «360»

Теннисные и шахматные столы выполнены из белого цемента. Также они обладают прочным каркасом внутри и заполнены белым мрамором. Благодаря этому столы прочны и долговечны. Игровое оборудование соответствует мировым стандартам. Любители настольного тенниса оценят гладкую поверхность столов, которая проходит от трех до пяти этапов полировки. Благодаря этому отскок теннисного шарика получается отличным.

«Данные игровые столы давно зарекомендовали себя в странах Европы, но к нам добрались сравнительно недавно. Для их производства требуются богатые знания и технологии, позволяющие сделать долговечное игровое оборудование, которое при должном уходе прослужит 30 и более лет», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.