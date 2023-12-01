Спорт 01 декабря 2023, 19:39 Теннисисты Потапова и Шевченко поженились в Петербурге Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко сыграли свадьбу РИА «Новости»

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Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко поженились в Санкт-Петербурге. Об этом спортсменка сообщила в Instagram*.

«Мистер и миссис Шевченко», — написала она.

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Торжественная церемония прошла во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной. Жених и невеста были в элегантных костюмах: девушка в белом, а ее избранник — в черном.

Пара объявила о помолвке в сентябре. Тогда Потапова в соцсети опубликовала фото, на котором было видно кольцо.

Анастасия Потапова — 22-летняя российская теннисистка, ставшая победительницей пяти турниров WTA. Она стала победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде.

Александру Шевченко 23 года, он финалист одного турнира ATP. Спортсмен находится на 49-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

* Соцсеть Instagram запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.