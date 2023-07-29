Спорт 29 июля 2023, 14:49 Теннисистку Павлюченкову не пустили на турнир в Чехии Российская теннисистка Павлюченкова заявила, что ее не пустили на турнир в Праге Valentin Balan / Unsplash

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Организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге не допустили до участия россиянку Анастасию Павлюченкову. В своем Instagram * спортсменка написала, что теперь выступит на соревнованиях в США.

«Как вы уже поняли, я не смогу выступить в Праге на следующей неделе. Сейчас я продолжаю подготовку к серии американских турниров. Увидимся в Цинциннати и на UA Open», — обратилась Павлюченкова к подписчикам.

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До этого издание Seznam Zpravy сообщило, что российской теннисистке отказали во въезде в Чехию — неназванная спортсменка должна была принять участие в турнире в Праге. Авторы статьи уточнили, что россиянку «развернули» в аэропорту имени Вацлава Гавела. Директор соревнований Мирослав Малы заявлял, что участие в матчах не примут и другие теннисисты из России и Белоруссии.

Анастасия Павлюченкова выигрывала золото Олимпийских игр в Токио. Она стала победительницей турнира среди смешанных команд, выступая с Андреем Рублевым.

*Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, которую признали в России экстремистской и запретили.