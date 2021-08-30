Теннисистки Алиева и Сафонова принесли российской сборной два серебра на Паралимпиаде

Россиянки Виктория Сафонова Маляк Алиева завоевали серебро на летних Паралимпийских играх в Токио по настольному теннису в классе WS7. Об этом сообщил «Интерфакс».

Алиева в финале турнира в своей категории Алиева уступила украинке Марине Литовченко. Игра закончилась со счетом 6:11, 4:11, 3:11.

Сафонова, в свою очередь, уступила в решающем матче Келли ван Зон из Нидерландов — 8:11, 11:3, 11:4, 5:11, 8:11.

Эти спортсменки представили людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Россия в воскресенье заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио по итогам пятого дня соревнований.

У российских паралимпийцев 54 медали: 15 золотых, 11 серебряных и 28 бронзовых. На первом месте — Китай. У этой страны 45 золотых медалей, 29 серебряных и 29 бронзовых. На втором месте расположилась сборная Великобритании с 23 золотыми, 19 серебряными и 18 бронзовыми медалями, тройку лидером закрыли США. У спортсменов из Штатов 15 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых наград. Об этом написал написал сайт «Чемпионат.com».