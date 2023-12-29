Спорт 29 декабря 2023, 13:31 Теннисистка Веснина возобновит карьеру в 2024 году после рождения ребенка

Читать 360tv в

Российская теннисистка, заслуженный мастер спорта Елена Веснина объявила о возобновлении профессиональной карьеры в следующем году. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на соцсети спортсменки.

«Привет, 2024 год, ты готов к моему возвращению? Давайте сделаем это. Ребята, увидимся на корте в следующем году», — написала Веснина.

Реклама

Отмечается, что в мае теннисистка родила дочь. Последний матч перед родами спортсменка провела летом 2021 года.