Теннисистка Елена Веснина назвала великим достижением то, что россиянин Даниил Медведев получил статус первой ракетки мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом написал NEWS.ru.

Спортсменка отметила, что Медведев — единственный из молодых ребят, кто оказал сопротивление и Новаку Джоковичу, и Роджеру Федереру.

«Это очень заслуженно. Даня заслужил [статус первой ракетки мира] своей игрой, стабильными результатами. Он единственный из молодых ребят оказал сопротивление и Джоковичу, и Федереру, обыгрывал их, побеждал на турнирах. Это великое достижение, невероятное. Я поздравляю Даню и его команду. Это мечта каждого теннисиста — когда ты начинаешь играть — стать первой ракеткой мира. Надеюсь, что у него как можно дольше получится сохранять эту позицию», — сказала Веснина.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев набрал 8615 баллов и поднялся на первую строчку рейтинга АТР. На второе место спустился бывший лидер, сербский теннисист Новак Джокович. Его результат — 8465 баллов.