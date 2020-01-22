Теннисистка Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии

По данным издания, в мачте второго круга 38-летняя американка победила теннисистку из Словении Тамару Зиданшек со счетом 6:2, 6:3. Теперь Серену Уильямс ожидает игра с китаянкой Ван Цян за выход в четвертый круг.

Australian Open завершится второго февраля. Призовой фонд чемпионата составляет 49,1 миллиона долларов. Серена Уильямс побеждала на этом турнире семь раз (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 и 2017 год).