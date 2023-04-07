Спорт 07 апреля 2023, 13:00 Теннисистка Шнайдер примет участие в третьем круге турнира в Чарльстоне

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Российская теннисистка Диана Шнайдер прошла в третий круг грунтового турнира в Чарльстоне. Об этом сообщила «Политика сегодня».

В матче турнира категории WTA-500 спортсменка играла против Вероники Кудерметовой. Встреча продлилась час 34 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:3.

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Теннисистка реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

На данный момент нет информации о том, кто станет ее соперницей в третьем круге. Призовой фонд турнира составляет свыше 780 тысяч долларов.