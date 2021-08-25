Теннисистка Серена Уильямс не сможет выступить на US Open из-за травмы

Американская теннисистка Серена Уильямс получила травму и теперь не сможет выступить на предстоящем Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Об этом написал сайт «Мир 24» со ссылкой на Instagram спортсменки.

«После консультации с доктором и медицинской командой я приняла решение сняться с US Open, чтобы дать своему организму полностью восстановиться от надрыва задней мышцы бедра», — написала в посте Уильмс.

Многократная победительница турниров Большого шлема поблагодарила всех своих болельщиков за поддержку и любовь. Уильямс заверила, что сможет вернуться на корт в самое ближайшее время.