Теннисистка Серена Уильямс намекнула на завершение карьеры

Обладательница некалендарного Большого шлема в одиночном и парном разрядах американская теннисистка Серена Уильямс готовит поклонников к своему уходу из тенниса. Спортсменка намекнула на завершение карьеры в письме, опубликованном в журнале Voguе.

«Я ужасна в прощаниях, просто худшая в мире. Но знайте, что я благодарна вам больше, чем когда-либо смогу выразить словами. Вы привели меня к стольким победам и стольким трофеям», — написала она.

Уильямс заявила, что будет скучать по той версии себя, которая играла в теннис. Ей бы хотелось, чтобы поклонники думали о ней не только как о легендарной теннисистке.

Накануне Уильямс впервые за 14 месяцев выиграла матч на турнире WTA. Она оказалась сильнее испанской спортсменки Нурии Паррисас-Диас в поединке первого круга Женской теннисной ассоциации в канадском Торонто.

Июнь был менее удачным для Уильямс. Она провалила старт Уимблдонского турнира, проходившего в Лондоне. Тогда фанаты решили, что 40-летняя теннисистка потеряла хватку.