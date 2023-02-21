Спорт 21 февраля 2023, 23:07 Теннисистка Самсонова прошла в следующий этап турнира в Дубае

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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира WTA-1000, который проходит в Дубае. Об этом сообщил RT.

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Самсонова автоматически вышла в следующий этап состязания, поскольку ее соперница не явилась на матч. Во втором круге россиянка должна была встретиться с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь. Турнир WTA-1000 продлится до 25 февраля. Призовой фонд соревнования достигает 2 788 468 долларов.