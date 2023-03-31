Спорт 31 марта 2023, 12:55 Теннисистка Рыбакина вышла в финал турнира в Майами

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Казахстанская теннисистка, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла американскую спортсменку Джессику Пегулу и вышла в финал турнира WTA 1000 в Майами. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Теннисный матч длился на протяжении двух часов и несколько раз приостанавливался из-за дождя. Рыбакина реализовала 11 эйсов, допустила шесть двойных ошибок и выполнила 6 брейк-пойнтов.

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Отмечается, что соперницей казахстанской теннисистки в финале турнира станет Петра Квитова из Чехии.