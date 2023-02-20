20 февраля 2023, 16:46
Теннисистка Потапова пропустит турнир в Дубае
Российской теннисистке Анастасии Потаповой пришлось сняться с турнира WTA, который стартует в Дубае. Об этом сообщил RT.
Потапова выразила сожаление, что ей не удастся выступить на состязании, поскольку она заболела.
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«На протяжении четырех дней я и моя команда пытались улучшить мое состояние, но становилось только хуже и хуже», — призналась спортсменка.
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По ее словам, она направит все силы на восстановление, чтобы подготовиться к новым соревнованиям.
Теннис
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