Спорт 20 февраля 2023, 16:46 Теннисистка Потапова пропустит турнир в Дубае

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Российской теннисистке Анастасии Потаповой пришлось сняться с турнира WTA, который стартует в Дубае. Об этом сообщил RT.

Потапова выразила сожаление, что ей не удастся выступить на состязании, поскольку она заболела.

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«На протяжении четырех дней я и моя команда пытались улучшить мое состояние, но становилось только хуже и хуже», — призналась спортсменка.

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По ее словам, она направит все силы на восстановление, чтобы подготовиться к новым соревнованиям.