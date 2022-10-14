Теннисистка Потапова одержала победу в четвертьфинале турнира в Румынии | 360°

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14 октября 2022, 22:34

Теннисистка Потапова одержала победу в четвертьфинале турнира в Румынии

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Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над венгеркой Анной Бондарь в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Румынии. Об этом сообщило РИА ФАН.

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Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счетом  7:5, 3:6, 6:1 в пользу россиянки. За три сета Потапова три раза подала навылет и реализовала три брейк-пойнта из 17.

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