Теннисистка Потапова одержала победу в четвертьфинале турнира в Румынии | 360°

Спорт 14 октября 2022, 22:34 Поделиться Telegram

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Viber Теннисистка Потапова одержала победу в четвертьфинале турнира в Румынии

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Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над венгеркой Анной Бондарь в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Румынии. Об этом сообщило РИА ФАН.

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Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счетом 7:5, 3:6, 6:1 в пользу россиянки. За три сета Потапова три раза подала навылет и реализовала три брейк-пойнта из 17.

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