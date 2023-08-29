Теннисистка Пивоварова: у Медведева должна быть сильная мотивация перед US Open | 360°

Спорт 29 августа 2023, 12:17 Теннисистка Пивоварова: у Медведева должна быть сильная мотивация перед US Open

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Сильная мотивация поможет российскому теннисисту Даниилу Медведеву удачно пройти три круга Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщила экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам спортсменки, Медведев провел не лучшие матчи перед турниром, однако благодаря волевому характеру это может сыграть Даниилу только на руку. Во время US Open теннисист должен почувствовать свою игру, которая не совсем складывалась до этого.

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Пивоварова отметила, что первые три встречи на чемпионате не должны стать для Медведева серьезным препятствием, сообщила «Национальная служба новостей».